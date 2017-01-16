إحراق مبنى بلدية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاثنين أن مبنى لأحدى البلديات أحرق عمداً ليل الأحد الاثنين في المملكة التي تشهد أعمال عنف غداة إعدام ثلاثة رجال.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع تويتر “الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في عالي” الواقعة جنوب المنامة.

وأضافت أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم”.