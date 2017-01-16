زيادة حالات تسمم وجبة الشاورما إلى 110

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الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحي عبد الهادي الربيعي قال إن فرق الطوارئ تتعامل مع مايقارب 110 حالة وصلت لطوارئ مستشفى تربه العام أثر حالة تسمم نتيجة تناول وجبه غذائية من أحد المطاعم بالمنطقة.

ولفت إلى أن الفرق الطبية تتعامل داخل المستشفى على فرز الحالات ومتابعة وضعها الصحي بتوجيه ميداني مباشر من مدير صحة منطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون، ومدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس اللذان يتواجدان على رأس الفرق الطبية في طوارئ المستشفى أثر زيارة كانت مقرره للمستشفى الغيت للتعامل المباشر مع الوضع القائم ميدانيا

هذا وتم دعم المستشفى بـ ١٥ فرقة طبية الى جانب أكثر من٥٥ من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى الخرمة .

.وطمأن الجميع أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة، وأن جميع الحالات دون المتوسطة ويجري التعامل معها وفقا ًلما تقتضيه الحاله

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وجبة شاورما تسمم 70 شخصاً في تربة

استقبل مستشفى تربة العام صباح اليوم 73 شخصاً تعرضوا لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة عشاء شاورما من أحد مطاعم الوجبات السريعة وسط المحافظة

ولم يستطيع مستشفى تربة العام استيعاب الحالات المصابة بالتسمم الذين اكتظت بهم أسرة اقسام المستشفى منذ صباح اليوم حتى الظهر ما جعل مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس الذي كان يزور المستشفى برفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون يوجه بنقل الحالات غير الحرجة إلى مركز صحي تربة والمراكز المجاورة لتخفيف الضغط .على المستشفى

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بالطائف عبد الهادي الربيعي أن المدير العام للشؤون الصحية بالطائف وجه أيضا بدعم المستشفى بأطباء وتمريض ومختصيين وفنيين للتعامل مع الحالات التي كانت تعاني من أعراض التسمم بشكل عاجل حسب شدة التسمم وإعطائهم العلاج اللازم خصوصا كبار السن والأطفال حتى لا يتعرضوا لمضاعفات الجفاف إضافة لدعم المستشفى بسيارات إسعاف من المراكز الصحية استعداداً لما قد يطرأ.