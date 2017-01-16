فريق طبي ينقذ ثلاثينية من الشلل في مستشفى الملك خالد العام

انقذ فريق طبي في مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن مريضة تبلغ من العمر 30 عاماً من شلل مؤكد؛ حيث وصلت المريضة للمستشفى مقعدة، وفي حالة شلل تام للاطراف دون حركة تذكر، وفي أقل من 48 ساعة تم التعامل مع الحاله وإنهاء معاناتها .

وبينت الصحة بحفرالباطن: ” تم استقبال المريضة وكانت تعاني من آلام شديدة في العمود الفقري، وأسفل الظهر مع عدم القدرة على الحركة نهائياً وعدم المقدرة على التحكم في البول ، وبعد أخذ أشعة الرنين المغناطيسي للمريضة تبين وجود انزلاق غضروفي منفجر ضاغط على القناة الشوكية والاعصاب الطرفية ، وعلى الفور تم إدخال المريضة غرفة العمليات لإجراء عمليه جراحية معقدة استغرقت أربع ساعات والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى على قدميها ولله الحمد”.

بدوره، كرّم مدير مستشفى الملك خالد العام الصيدلي تركي حابس العنزي الفريق الطبي الذي نجح في انقاذ المريضة بقيادة استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما كرم زوج المريضة الطاقم الطبي الذي باشر الحالة .