الفالح: نستبعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع المنتجين المستقلين

استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم، تمديد اتفاق “أوبك” مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر، في ضوء استعادة التوازن في السوق.

لكن الفالح قال للصحفيين على هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف “توقعاتي.. أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من العام”.

وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد، مشيراً إلى أن الطلب سينمو في الصيف وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح.

واتفقت منظمة “أوبك” في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني على خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من 2017، إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.