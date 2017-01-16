وقعت شركة “طيران ناس” السعودية للرحلات المتدنية الكلفة الاثنين في الرياض اتفاقا لشراء ثمانين طائرة ايرباص “ايه-320 نيو” بقيمة 8,6 مليارات دولار يتضمن ايضا خيار شراء اربعين طائرة اخرى لم يحدد طرازها.

وكانت شركة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال التي تملك 34 بالمئة من أسهم “طيران ناس” أعلنت الخميس عن الاتفاق لكن بدون تحديد عدد الطائرات التي ستطلبها.

وأعلن رئيس مجلس ادارة الشركة عايض الجعيد خلال حفل توقيع العقد أن الطلبية ستتيح لشركته مواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية للطيران.

ووقع بندر المهنا الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة التي تضم “طيران ناس” العقد مع فؤاد عطار مدير الشركة المصنعة الاوروبية في الشرق الأوسط.

وأكد ان الطلبية ستتيح لطيران ناس ان تلعب دوراً اساسياً في سوق النقل الجوي الاقليمي.

وقال مسؤولون في شركة طيران ناس إن تسليم الطائرات الجديدة سيبدأ في 2018 على أن يمتد حتى العام 2026.