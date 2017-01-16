“البحرين” تستدعي سفير العراق وتبـلغه استنكارها

أعلنت مملكة البحرين رفضها القاطع للتصريحات الصادرة من نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نفذت أمس الأحد بحق ثلاثة مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، وطالبت سفير العراق لدى البحرين أحمد نايف الدليمي بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.

وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين قد استدعت اليوم الاثنين سفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وأكد له السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع لتلك التصريحات مشدداً رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون مملكة البحرين، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

كما جدد السفير سيار دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها.