قد كان الناس فيما سبق يلتقطون صورة واحدة او اثنتين على أقصى تقدير لأكثر اللحظات قيمة وأثراً في حياتهم كقدوم مولود أو حفل زواج أو تخرج أو ميلاد.. يستمتعون بلحظاتهم فيقررون تخليدها. أتذكر في طفولتي أن والدتي كانت تلتقط لنا صورة أو اثنتين في العيد أو في حفلة النجاح في نهاية العام الدراسي، ولا أذكر أبداً أن طقوس التصوير – لسرعتها وعفويتها- حرمتنا من الاستمتاع بالكعك أو الحلوى أو اقتطعت كثيراً من وقت اللعب الثمين. لا أعلم ما الذي حدث فقلب موازين الأمور حيث أصبح الناس يلتقطون عشرات الصور للحظاتهم مؤجلين استمتاعهم بها إلى حين آخر، وعندما ينظرون لها بعد حين يشعرون بالخواء أو الغصة فلا هم الذين «طالوا ذي ولا بنت الذي»، أي أنهم لم يستمتعوا بتلك اللحظات في حينها، وعندما يشاهدون صورها لاحقاً يشعرون بالحنين لسعادة لم يعيشوها وللحظات لم يتذوقوها.

لا أظن أنه لم تمر على أحدنا لحظة أنه سال لعابة لطبق شهي، لكنه مُنِع من مد يده لحين انتهاء تصوير ذلك الطبق، بل إنه قد راعني كمية الأكل المهولة التي يطلبها الناس في المطاعم وكنت أتساءل حقّاً كيف يستطيع هؤلاء البشر التهام كل هذا الطعام دون أن يصابوا بداء السمنة، لكن ما أبدته الأيام لي أن الأطباق والكعك والحلوى ونوافير الشوكولاته يتم طلبها لتصويرها وليس لأكلها، وإن تم أكلها فهو على سبيل التذوق ولالتقاط صورة أثناء تذوقه وليس لغرض الاستمتاع أو الانتفاع.

أتساءل أحياناً لو كان خيار مشاركة صورنا للآخرين أمراً مستحيلاً لأي سبب كان، هل كانت صورنا ستكون بنفس تلك الوفرة والجودة والغزارة؟ فهل سنقتني نفس الموائد الفاخرة، ومفارش السفرة الحريرية، وأطقم الصحون البورسلانية، والشمعدانات المذهبة، وأكاليل الورد التي تجعلك لوهلة تجزم باستحالة أنك تعيش في بلد صحراوي يعاني من شح المياه! لو كان لا أحد على وجه البسيطة سيرى ما التقطته عدساتنا، هل سنقدم نفس كمية الطعام التي اعتدنا على رؤيتها في الصور التي تكفي لإطعام عشرات الجياع! هل كنا سنشتري كل ما هو قديم أو جديد في عالم الكتب لنقوم برصها وتصوير فنجان قهوة بجانبها وتذييل الصورة باقتباس مستهلك عن أهمية القراءة أو جمال صحبة الكتاب!

وأتساءل أيضاً لو اختفت كاميرات التصوير من حياتنا، هل ستتطابق جودة الأشياء من حولنا مع ما كانت تلتقطه عدساتنا؟ هل سيكون هندام أطفالنا وحتى ملابس نومهم بنفس تلك الفخامة والرقي؟ وهل كنا سنحرص نفس الحرص على تنسيق وملء حجرات جلوسنا بكل ما هو أنيق وفخم وراقٍ! وهل كنا سنتسابق لقضاء كل إجازة في الخارج نمضي معظم أيامها في التسوق وكأن الأسواق ستنتهي من الوجود وتغلق أبوابها للأبد على أسوأ تقدير!

في كل مرة أمسك هاتفي لالتقاط صورة وأتفانى في محاولة ترتيب وتجميل ما كنت أود تصويره، أتوقف لبرهة وأسأل نفسي ماذا لو علمت علم اليقين أن لا أحد سيشاركني رؤية هذه الصورة هل كنت لأفعل ذات الشيء؟.