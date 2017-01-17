«السعيد من اتعظ بغيره» حكمة يبدو أنه لا أحد من رؤساء الأندية السعودية قد سمع بها، خصوصاً الأندية الكبيرة، باستثناء الأهلي الذي يعيش حالة من الاستقرار المالي بوجود الراعي الأول للنادي رمزه الخالد الأمير خالد بن عبدالله، الذي يدفع سنوياً عشرات ومئات الملايين، إضافة للجنة المالية التي تم إنشاؤها نهاية الموسم الماضي.

بقية الأندية ما زالت تمارس أفخر أنواع «الهياط» وتتفنن في زيادة مصروفاتها وتفاوض لاعبين محليين وأجانب بمبالغ تصل إلى سبعة وثمانية وربما تسعة ملايين ريال لكل لاعب في الموسم الواحد، وكأنها لا تشعر بحجم الكارثة التي تنتظرها.

النصر والشباب يبدو أنهما وصلا إلى وضع مالي لا يبتعد كثيراً عن الوضع الاتحادي الذي غرق حتى «شوشته» في الديون وبات مهدداً بعقوبات متتالية قد تأخذه إلى حيث مباريات «القوايل».

الهلال ما زال يكابر، وعلى الرغم من صعوبة أوضاعه المالية يحاول أن يجدد لسالم وسلمان، وأن يستقطب العويس وكنو وبديلاً لتياقو ألفيس، وكل هذا خلال الفترة الشتوية التي مضى نصفها حتى الآن.

الرئيس الهلالي الأمير نواف بن سعد أبلغ أعضاء شرف النادي عن حاجته الماسَّة إلى 50 مليون ريال في هذه الفترة، وكان قد طلب نفس الرقم في أول الموسم ولم يحقق ثلث الرقم المستهدف، ما يعني أن ما يمكن أن يحصل عليه من دعم قياساً بالمرة الأولى لن يتجاوز 15 مليون ريال، ومع ذلك سيستمر في المفاوضات، وسيوقِّع مع لاعبين تحت بند «تتدبر».

التوقيع مع لاعبين بهذه الطريقة هو تكرار للسيناريو الاتحادي الذي سيأخذ بأنديتنا نحو «كوارث» مالية وعقوبات انضباطية دولية بعد أن يهرب من ورَّطوا أنديتهم في هذه المبالغ من الباب السهل باب «الاستقالة».

كرة الثلج التي يتسلى بها رؤساء الأندية و«يدربونها» باستعراض مبهر ستكبر سريعاً، وعندما يعجزون عنها سيهربون ويتركونها «تتدربى» على رؤوس الجماهير التي تصفق على جانبي الطريق وستحطم أهم ما لديهم وهي الكيانات، وحينها لن ينفعهم أن يقولوا «يا ليت اللي جرى ما كان».

المؤسسات والشركات والدول كلها حين تمر بأزمة مالية فأول ما تفعله هو ترشيد الإنفاق، والأندية كذلك عليها ترشيد النفقات وضبطها من خلال هيئة مالية مثل الهيئة المالية في النادي الأهلي التي أنشئت لضبط الأمور رغم أن النادي لا يمر بأي أزمة وديونه الخارجية «صفر»، لكنها نظرة مستقبلية يجب على الأندية تقليد الأهلي فيها لا في مباراة دولية أو استقطاب لاعب، فتعلَّموا من الأهلي وإلا فإنكم ستواجهون مصير نادي الاتحاد، والسعيد من اتعظ بغيره.