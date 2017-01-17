«موبايلي» تواصل تقديم عرض 300 جيجابايت بـ 300 ريال

تستمر شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في عرضها الثقيل على باقات «كنكت الجيل الرابع»، وذلك بما يتماشى مع رغبات مشتركيها خاصة ذوي الاستهلاك العالي من البيانات.

ووفقًا لهذا العرض، سيحصل المشترك الجديد على 100 جيجابايت شهريًا عند الاشتراك لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر بأسعار 300 ريال و575 ريالًا على التوالي، كما يشمل هذا العرض المشتركين الحاليين والجدد مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستفادة من هذا العرض الجذاب.

وتعي موبايلي تماماً أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.

هذا ويذكر أن باقات موبايلي كنكت الجديدة لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، فيمكن للمشتركين استهلاك كمية البيانات المتاحة لباقاتهم بسرعات اتصال عالية دون التقيد بحد استخدام يومي، وهو ما يعزز من تجربة العملاء بشكل كبير.

وتقدم «موبايلي» هذه الخدمة من خلال شركة (بيانات الأولى)، إحدى الشركات التابعة لها، وتعد خدمة الجيل الرابع مرحلة تحول لخدمات البيانات في المملكة وذلك بفضل السرعات العالية التي تقدمها، حيث تسعى موبايلي إلى مواكبة ذلك بطرح العروض الترويجية المبتكرة لتعكس الروح التنافسية التي تتمتع بها بالإضافة إلى حرصها على توفير تجربة عملاء استثنائية لمشتركيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (١٣) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)