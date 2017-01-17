نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع هيئة السياحة في المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني.

وأكد نائب أمير منطقة حائل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ودعم سموه فرع الهيئة بالمنطقة وبرامجها وفعالياتها، بما ينعكس على تطوير القطاع السياحي واستفادة أبناء حائل وزوارها، مشيراً إلى أهمية تبني برامج جديدة ونوعية تضاعف استفادة المنطقة ومختلف فئات المجتمع من المهرجانات والفعاليات التي تقام فيها.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- لتطوير الفعاليات بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، متمنياً سموه في ختام اللقاء التوفيق للمهندس فيصل المدني وزملائه بفرع الهيئة بالمنطقة.

من جهته أعرب مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، عن شكره اللقيادة الحكيمة وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الثقة التي أولي إياها، سائلاً الله العون والسداد لتحقيق توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله وتطلعات أبناء منطقة حائل وزوارها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)