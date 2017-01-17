الملك سلمان ورئيس مجلس الشيوخ الكندي يستعرضان العلاقات بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة أمس رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج فيوري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين. وحضره رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، نايف بن بندر السديري، وسفير كندا لدى المملكة، دينيس هوراك.

وثمَّن رئيس مجلس الشيوخ الكندي دور المملكة وجهودها لإحلال السلام في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.

ووصف، في تصريحاتٍ له، لقاءه مع الملك سلمان بالمهم، مشيراً إلى تركُّز المباحثات على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماعٍ أمس بين فيوري والدكتور عبدالله آل الشيخ في مقر مجلس الشورى.

وأثنى فيوري، الذي يزور الرياض تلبيةً لدعوةٍ من آل الشيخ، على جهود المملكة في المجال الإغاثي.

ولاحظ أنها لم تحصر دعمها على شعوب الشرق الأوسط بل شملت مختلف دول العالم.

وأشاد، كذلك، بالجهود الفاعلة للمملكة في محاربة الإرهاب.

وشدد على أهمية التعاون بين بلاده والمملكة في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واصفاً لقاءه بالدكتور آل الشيخ بالمثمر «إذ تطرَّق إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».

ووفقاً لفيوري؛ فإن من الأهمية دعم العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات من خلال تكثيف العمل البرلماني «بما يسهم في دعم المجال التجاري والتعليمي ومجال الاستثمار المتبادل».

وتمنّى رئيس «الشورى»، بدوره، إسهام زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي في تطوير العلاقات الثنائية عموماً والبرلمانية خصوصاً.

وقدَّم، خلال اجتماعه مع فيوري، إيجازاً عن مسيرة «الشورى»، ودوره في المجالين التنظيمي (التشريعي) والرقابي، وآلية عمله، وعضويته في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتطرَّق آل الشيخ إلى «رؤية المملكة 2030» و»برنامج التحول الوطني 2020».

وعدَّهما نقلةً نوعيةً لمستقبل المملكة.

وأشار إلى عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق مزيدٍ من الرفاه والرخاء للشعب السعودي.

وأبان أن دور «الشورى» في تحقيق «رؤية 2030» و»التحول الوطني 2020» يكمن في دعم الجهات الحكومية من خلال اختصاصاته الرقابية والتشريعية «التي سيمارس من خلالها دوره الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية لتحقيق تلك الأهداف والالتزامات التي تضمنتها الرؤية؛ ودوره التشريعي من خلال سن الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة النافذة التي تتطلبها الرؤية لتحقيق أهدافها».

إلى ذلك؛ استعرض رئيس «الشورى» جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وسن عديدٍ من التشريعات لدحره ومحاربة التطرف.

وأكد حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب.

وتحدث مع فيوري عن الجهود السعودية في نشر ثقافة الحوار والتسامح وترسيخ الوسطية والاعتدال، مستشهداً بدور مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا.

في سياقٍ متصل؛ زار رئيس مجلس الشيوخ الكندي ووفدٌ مرافقٌ له من أعضاء المجلس، أمس، مقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الرياض. وكان في استقبالهم الأمين العام للمركز، فيصل بن معمر.

وعبّر فيوري عن تقديره لدور المملكة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مثنياً على جهود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٣) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)