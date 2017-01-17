رسائلكم وصــــــلت

￼ القارئ: خالد محرزي

تمت إحالة طلبك ورقم جوالك إلى القسم الرياضي.

￼ القارئ: أحمد الحلوى

تم الاتصال برقم جوالك الذي حددته في رسالتك من أجل استيفاء المعلومات، إلا أننا لم نتلق أي رد منك، نأمل التواصل مع المحرر.

￼ القارئ: عبدالله الغامدي

نحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من عرض قصة تضررك التي ذكرتها في رسالتك.

￼ القارئ: هزاع العنزي

وصلتنا رسالتك التي تسرد تضررك في منطقة سكنك بالأحساء، ونحن في انتظار الصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من مخاطبة الجهات المختصة.

￼ القارئ: محمد الفهيد

تلقينا شكواك التي تتحدث عن تضررك من إحدى الشركات السعودية، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من السعي لحل المشكلة.

￼ القارئ: علي الطالب

وصلتنا رسالتك التي تسرد تضررك من محلات بيع المعسل، ونحن في انتظار الصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من مخاطبة الجهات المختصة.

￼ القارئ: هاني العضيلة

بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa

￼ القارئ: حسن البرشي

تلقينا شكواك التي تتحدث عن تضررك من إحدى الشركات السعودية، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من السعي لحل المشكلة.

￼ القارئ: فارس

لا يمكن نشر شكواك ما لم تكن المعلومات مستوفاة، وهي تشمل الاسم الكامل ورقم الاتصال، والعنوان، وتحديد الجهة المعنية، وقصة الضرر الذي تعرضت له.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٨) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)