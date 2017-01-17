رسائلكم وصــــــلت

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￼ القارئ: خالد محرزي
تمت إحالة طلبك ورقم جوالك إلى القسم الرياضي.
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￼ القارئ: أحمد الحلوى
تم الاتصال برقم جوالك الذي حددته في رسالتك من أجل استيفاء المعلومات، إلا أننا لم نتلق أي رد منك، نأمل التواصل مع المحرر.
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￼ القارئ: عبدالله الغامدي
نحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من عرض قصة تضررك التي ذكرتها في رسالتك.
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￼ القارئ: هزاع العنزي
وصلتنا رسالتك التي تسرد تضررك في منطقة سكنك بالأحساء، ونحن في انتظار الصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من مخاطبة الجهات المختصة.
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￼ القارئ: محمد الفهيد
تلقينا شكواك التي تتحدث عن تضررك من إحدى الشركات السعودية، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من السعي لحل المشكلة.
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￼ القارئ: علي الطالب
وصلتنا رسالتك التي تسرد تضررك من محلات بيع المعسل، ونحن في انتظار الصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من مخاطبة الجهات المختصة.
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￼ القارئ: هاني العضيلة
بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa
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￼ القارئ: حسن البرشي
تلقينا شكواك التي تتحدث عن تضررك من إحدى الشركات السعودية، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من السعي لحل المشكلة.
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￼ القارئ: فارس
لا يمكن نشر شكواك ما لم تكن المعلومات مستوفاة، وهي تشمل الاسم الكامل ورقم الاتصال، والعنوان، وتحديد الجهة المعنية، وقصة الضرر الذي تعرضت له.
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