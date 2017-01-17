إنجاز صيانة وسفلتة شوارع أحياء في الخبر

انتهت إدارة الصيانة والتشغيل في بلدية محافظة الخبر من صيانة عدد من الشوارع بالمحافظة، شاملة أعمال السفلتة والأرصفة والدهان وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في الخبر ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن شبكة الشوارع بالمدينة أحد الشواهد الرئيسية على نهضة المدينة مما يتطلب ضرورة المحافظة عليها بنفس الكفاءة والمعايير التي أنشئت خلالها وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها، مشيراً أنه تم خلال العام المنصرم 1437هـ كشط وسفلتة عدة طرق بحي الروابي، وكذلك كشط وسفلتة لعدة شوارع بحي قرطبة، وكشط وسفلتة وأرصفة بحي الثقبة في الجزء المحصور مابين شارع 15 وشارع 20، وشوارع بريدة وعنيزة وحائل شاملة استحداث مواقف خاصة للسيارات، كما تم كشط وسفلتة شارع الأمير سلطان بالخبر الشمالية من تقاطعه مع الشارع العاشر حتى تقاطع 17، وكشط وسفلتة شارع القدس بحي الحزام، وإعادة إنشاء وسفلتة شارع عمرو بن أويس، وكشط وسفلتة شارع بحي اليرموك، وأعمال كشط وسفلتة لشارع الأمير تركي من تقاطعه مع طريق الأمير فيصل بن فهد حتى دوار الفوزان، ذلك إلى جانب أعمال الدهان للشوارع وتركيب عيون القطط والسيراميك، وأعمال تركيب إنترلوك بحديقة الإسكان بمساحة 14355 متراً مربعاً، إضافة إلى أعمال الترقيعات بالأحياء السكنية بمساحة تقدر بـ 4000 متر مربع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)