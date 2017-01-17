إحباط تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون

أعلن جمرك ميناء ضباء إحباط محاولتين لتهريب مليون و626 ألفاً و866 حبّة كبتاجون مخدِّرة كانت مخبَّأةً داخل قوالب «صاج» في مقدِّمة مقطورة شاحنتين «برّاد». وأفاد مدير عام الجمرك، علي العطوي، بإحباط تهريب كميةٍ من حبوب الكبتاجون بلغت 760 ألف حبَّة كانت مخبّأة في مقدمة شاحنة (داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبرِّدة) بعد وضعها في قوالب صاج أُعِدَّت خصيصاً للتهريب. لكن المراقب اكتشفها لدى إنهائه الإجراءات الجمركية. وبعد قدوم الشاحنة الأولى بفترة قصيرة؛ أوضح مدير عام الجمرك أن شاحنةً أخرى قدِمَت حاملةً 866 ألفاً و866 حبّة كبتاجون مخبّأة بنفس الطريقة السابقة، لكن المراقب اكتشفها لدى إجرائه الكشف والمعاينة. وأكد العطوي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعتين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)