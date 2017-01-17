المتحدث باسم الحكومة البريطانية: ندعم الجهود السعودية في مكافحة الإرهاب

أشاد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب لا سيما في إطار التحالف الدولي، مؤكداً دعم بلاده المستمر لهذه الجهود.

ولفت المتحدث، في مقابلةٍ مع قناة «العربية الحدث» حول المؤتمر الأخير للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى أهمية بالغة للتنسيق بين مختلف الدول لمواجهة «داعش» على المستوى العسكري «إذ إنه يضع مخططاً للأهداف التي يتعين تحقيقها في إطار مكافحة هذا التنظيم». وعُقِدَ مؤتمر التحالف الدولي أمس الأول في الرياض بحضور رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة. واتفقت الدول المشاركة على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على «داعش». وعدَّ المتحدث البريطاني المؤتمرَ دلالةً على استعداد كلٍّ من المملكة والمجتمع الدولي لتقويض قدرات التنظيم الإرهابي والحد من نفوذه وتمدده. وشدد في تصريحاته لـ «العربية الحدث» التي نقلها مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع لحكومة بلاده «من المهم أن تتم مكافحة داعش ليس على المستوى العسكري فحسب بل أيضاً عبر مواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذي التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها»، مؤكداً الدور البارز الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)