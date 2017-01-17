أشاد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب لا سيما في إطار التحالف الدولي، مؤكداً دعم بلاده المستمر لهذه الجهود.
ولفت المتحدث، في مقابلةٍ مع قناة «العربية الحدث» حول المؤتمر الأخير للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى أهمية بالغة للتنسيق بين مختلف الدول لمواجهة «داعش» على المستوى العسكري «إذ إنه يضع مخططاً للأهداف التي يتعين تحقيقها في إطار مكافحة هذا التنظيم». وعُقِدَ مؤتمر التحالف الدولي أمس الأول في الرياض بحضور رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة. واتفقت الدول المشاركة على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على «داعش». وعدَّ المتحدث البريطاني المؤتمرَ دلالةً على استعداد كلٍّ من المملكة والمجتمع الدولي لتقويض قدرات التنظيم الإرهابي والحد من نفوذه وتمدده. وشدد في تصريحاته لـ «العربية الحدث» التي نقلها مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع لحكومة بلاده «من المهم أن تتم مكافحة داعش ليس على المستوى العسكري فحسب بل أيضاً عبر مواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذي التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها»، مؤكداً الدور البارز الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: ندعم الجهود السعودية في مكافحة الإرهاب
أشاد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب لا سيما في إطار التحالف الدولي، مؤكداً دعم بلاده المستمر لهذه الجهود.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الرئيس هادي لـ ولد الشيخ: ممارسات الانقلابيين لا تشير إلى السلام..…
-
الشركات الإسبانية تتطلع إلى المساهمة في «رؤية المملكة» و«التحول…
-
-
-
-
الشركات الإسبانية تتطلع إلى المساهمة في «رؤية المملكة» و«التحول الوطني»
-
-
-
هيئة المهندسين: نظام المزاولة سيكشف الدخلاء ويُحدث نقلة في القطاع
-
-
21 مؤسسة خيرية واجتماعية في الملتقى الاجتماعي لـ «تنمية المبرز»
-
-
-
-
أمير الشرقية يرأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية .. اليوم
-
«مسك الخيرية» و«يوداسيتي» تطلقان برنامجاً تدريبياً لتطوير تطبيقات حوسبية
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile