طرق قرية «العنق» بلا صيانة منذ أكثر من ثلث قرن

يعاني أهالي قرية العنق التابعة لمحافظة المندق من تهالك الطرق وافتقارها إلى الصيانة منذ أكثر من 35 عاماً، حسبما أوضح القارئ عجلان بن مبارك الزهراني في رسالته التالية:

سعادة رئيس تحرير «الشرق» خالد بوعلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكلة أزلية تؤرق أهالي قرية العنق التابعة لمحافظة المندق وتقض مضاجعهم وهم يبحثون عن حلول لمشكلتهم مع طرق القرية المتهالكة التي تكثر فيها الحفريات بعد زوال الطبقة الإسفلتية وافتقارها إلى تصريف مياه الأمطار والإنارة، رغم وجود أعمدة الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إهمالٌ عنوانه 35 عاماً من غياب الصيانة، مع تخلي كل الجهات المعنية عن المسؤولية بحجة هروب المتعهد المتسلم لمشروع صيانة طرق القرية وضعف الإمكانات والميزانية؛ تلك الحجج التي لم تتغير منذ 35 عاماً.

بُحَّتْ أصواتنا وحفيت أقدامنا ونحن نكرر المطالب ولا مجيب، كل ما نطلبه لفتة صادقة من قبل الجهات المعنية بالإيعاز لبلدية محافظة المندق لتنفيذ خطة شاملة لصيانة الطرق الحالية وإنارتها أسوة بباقي القرى المجاورة.

حق الرد:

المحرر: يحق للجهات المختصة والأشخاص المعنيين برسالة القارئ عجلان الزهراني إيضاح موقفهم وسيتم النشر لهم إن أرادوا النشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٨) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)