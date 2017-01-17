 أمير نجران يُطلق المرحلة الثانية لبوابة «رفقاء»

أطلق أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، المرحلة الثانية للبوابة الإلكترونية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة «رفقاء».

واستعرض التقرير السنوي لأعمال الجمعية، للسنة المالية السابقة، وبارك لرئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي، وأعضاء الجمعية، حصول جمعية «رفقاء» على شهادة «الأيزو» في الجودة.

واحتضن عدداً من الأيتام المشمولين ببرامج الجمعية، مشيراً إلى ما يميِّز المجتمع السعودي الكريم في الإقدام لعمل الخير، ورعاية من يحتاج إلى الرعاية من كل الفئات، إذ يجسِّدون قول الرسول صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، حاثاً مجلس إدارة جمعية «رفقاء» على مضاعفة الجهود لرعاية هذه الفئة الناشئة الغالية، وتحصينها من الأفكار الدخيلة والهدامة.

من جهة أخرى، قدَّم مجموعة من الطلاب أمام أمير منطقة نجران، لوحات شعرية ونثرية، يجددون فيها البيعة، ويؤكدون عبرها صدق ولائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة.

وأعرب لدى استقباله الطلاب، برفقة مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، وقيادات التعليم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح أمس، عن فخره واعتزازه بما قدمه الطلاب وعبَّروا عنه تجاه قيادتنا الرشيدة -أيَّدها الله-، وقال «إن مواقف هؤلاء الأشبال ليست بغريبة، وهم نسل الأسود الذين رسموا خارطة الوطن، وأسهموا في توحيد هذه البلاد المباركة، تحت راية التوحيد، مع الإمام الموحِّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ومضوا على هذا النهج، ملتفين حول ولاة الأمر إلى يومنا هذا، في ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-».

ووجَّه سموه أبناءه الطلاب بالحفاظ على عوامل الألفة التي تميِّز الشعب الكريم، وعدم الالتفات أو الانجراف وراء أسباب الفرقة، وقال «إن الوطن قوي بالله سبحانه وتعالى ثم بقيادته وبكم، وهو بحاجتكم، فأنتم رأس المال وسواعد بناء مستقبله، فابقوا على ما تربَّيتم عليه في كنف آبائكم الأوفياء المخلصين، واعلموا أن الأعداء الذين ينالون من هذا الشعب الأبيِّ هم يحلمون بأن يعيشوا مثلنا في رخاء وأمان، بل يحسدوننا فيما عليه المجتمع السعودي من صفات حافظت على مكارم الأخلاق، في وقت ضاعت فيه القيم لدى المتربصين بتآلفنا واستقرارنا».

وحثَّ في ختام اللقاء، إدارة التعليم على مواصلة البرامج الهادفة التي من شأنها أن تعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)