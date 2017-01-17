«مسك الخيرية» و«يوداسيتي» تطلقان برنامجاً تدريبياً لتطوير تطبيقات حوسبية

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» إطلاق باكورة مشاريعها التدريبية مع شركة «يوداسيتي» في مجال تقنية المعلومات. ودعت المؤسسة الشباب والشابات، الراغبين في تطوير مهاراتهم في تطبيقات «الأندرويد» و»الويب» وعلوم البيانات، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي «يوداسيتي كونيكت» عبر موقعها الإلكتروني (www.misk.org.sa) خلال فترة أقصاها يوم الـ 27 من ربيع الآخر الجاري الموافق 25 يناير.

ويضم البرنامج التدريبي 3 مسارات هي «تطوير تطبيقات الأندرويد» و»تطوير الويب» و»علوم البيانات»، ويأتي في إطار الشراكة التي أبرمتها «مسك الخيرية» مؤخراً مع «يوداسيتي» بهدف تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يتناسب مع التطورات الحديثة في صناعة تقنية المعلومات من جانب وما يحتاجه قطاع التقنية في سوق العمل من جانب آخر.

ومن المقرر أن تمتد فترة البرنامج، الذي سيقام في الرياض، إلى 12 أسبوعاً تتطلب من المتقدمين التفرغ بواقع 5 ساعات أسبوعياً، وامتلاك المعرفة التقنية في المسار التدريبي الذي سيتم التسجيل فيه.

وسيتمكن المتدربون من التعلم على أيدي مدربي «يوداسيتي»، والتواصل مباشرةً معهم، والتعرف على تطبيقات الدعم الفني عبر شبكة الإنترنت.

ويعد البرنامج مرحلةً أوَّليةً تجريبيةً تستوعب 150 متدرباً فقط، ويعقبها توسيع دائرة الاستفادة عبر تقديم 2500 منحة تدريبية إضافية على مدى 3 فترات خلال العام الجاري 2017، ضمن مساعٍ تبذلها «مسك الخيرية» لتطوير المهارات التقنية لرواد تقنية المعلومات في المملكة، ما من شأنه أن يعود بالمنافع على الشباب بشكل مباشر والوطن بشكل عام.

و«مسك الخيرية» مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة. وتركز المؤسسة على الاهتمام بالشباب، وتوفير وسائل مختلفة لرعاية وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية، وإيجاد البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور، واغتنام الفرص في مجالات العلوم والثقافة والفنون الإنسانية والتكنولوجيا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)