عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
اجتماع لـ «الشؤون الاقتصادية والتنمية»
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس في قصر اليمامة بالرياض.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧١) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠١-٢٠١٧)
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