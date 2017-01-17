ألقت فرق مكافحة الإرهاب التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات “MIT” في وقت متأخر من مساء أمس، القبض منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة الذي أوقع 39 قتيلاً وتبنَّاه تنظيم داعش، وفقاً لوكالة الأناضول.

واعتُقل المهاجم وهو أوزبكي الأصل خلال عملية دهم لمنزلٍ في ناحية أيسنيورت باسطنبول في وقتٍ متأخر من يوم الاثنين، ويدعى عبد القادر مشاريبوف ويكنى بأبي محمد الخراساني.

واعتُقل المهاجم بعد حملة بحثٍ واسعة النطاق أجرتها أجهزة الأمن التركية، لا سيما وأن معلوماتها الاستخبارية أكدت أنه لم يغادر اسطنبول،كما اعتُقل بصحبته رجل من أصل قرغيزي وثلاث نساء.

وقالت وسائل إعلام تركية إن عمليات المداهمة مستمرة في عناوين أخرى يُشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش الذي كان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

من ناحيةٍ أخرى، نشرت وكالة دوغان للأنباء صورةً للموقوف بدا فيها وجهه وقميصه مدميين وعلى عينه اليمنى كدمة وقد أمسك به شرطي.

وكان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكد أنه تم التعرُّف إلى المهاجم بدون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما صرح نائب رئيس الوزراء لوسائل إعلام بأن المهاجم من أصل إيغوري على الأرجح.