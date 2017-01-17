إزالة 400 لوحة إعلانية عشوائية بالرياض

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية حملة لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع لغرض الدعاية والإعلان في الأراضي وممرات المشاة والجزر الوسطية للشوارع والأرصفة، مما يحدث تشويه بصري وخدش للجانب الجمالي للمدينة ومخاطر على سلامة مستخدمي الطرقات، إضافة لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية البطحاء فهد بن محمد الحمود أن البلدية مستمرة في متابعة التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الغرامات والجزاءات، مشيرًا أن الحملة نفذت من قبل قسم الرقابة العامة بالبلدية، وشملت عدد من الأحياء في وسط المدينة نتج عنها إزالة 400 لوحة مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات.

ودعـا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية، على هواتف البلدية رقم 4486663 – 4486664 أو من خلال هاتف طوارئ الأمانة رقم 940.