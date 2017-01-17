إغلاق المطعم المتسبب في تسمم 175 شخصاً بتربة

أصدرت بلدية محافظة تربة بيانا حول حادثة التسمم أوضحت فيه بانه ورد للبلدية بلاغ من مستشفى تربة بوجود حالات تسمم نتيجة شراء وجبات شاورما من أحد المطاعم في المدينة .

وعند مراجعة المستشفى تبين وجود حالات تسمم غذائي بدأوا يتوافدون بعد الساعة الواحدة ليلاً ، وبسؤال المرضى أفادوا جميعهم بأنهم اشتروا وجبات شاورما من أحد المطاعم بالشارع العام ، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من البلدية والشؤون الصحية والشرطة ، وتم الخروج للمطعم حيث تم استدعاء صاحب المطعم والعمال ، وأخذ عينات من المطعم ومن العمال ومن بعض الأدوات المستخدمة في الطبخ ، واستلمها مندوب الشؤون الصحية لتحليلها واظهار نتائجها .

وتبين أن المطعم يحمل رخصة من البلدية ، وهي سارية المفعول ، ويقدم وجبة الشاورما فقط ، والعمال من الجنسية التركية ولديهم شهادات صحية ، وبناء على ما لاحظته اللجنة تم إغلاق المطعم احترازياً لمدة خمسة أيام ، لحين ظهور نتائج التحليل من الشؤون الصحية ، وتم الصاق استكر على المحل بما يفيد أن المطعم مغلق من قبل البلدية.

وبمتابعة حالات المرضى في المستشفى فقد بلغ اجمالي حالات التسمم المراجعين للمستشفى ١٧٥ حالة حتى الساعة العاشرة مساء أمس ، ومعظم الحالات متوسطة وخفيفة الخطورة ، كما تم تحويل ٦٠ حالة للمحافظات المجاورة والمستوصفات الأهلية ، وخروج ٦٠ حالة من المجموع العام إلى منازلهم ، كما بلغ عدد المنومين في مستشفى تربة ٢٥ حالة ، وأغلب المرضى في تحسن ولله الحمد .

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ظهور نتائج التحليلات تعقد اللجنة المكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الصحة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي ، وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية ، وترفع اللجنة نتائج التحقيق إلى وزير الشؤون البلدية والقروية متضمنة التوصية بالعقوبة المناسبة ليقرر بدوره توقيع تلك العقوبة .