القصاص من مواطن قتل آخر في عرعر

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في عرعر، وذلك بعد إقدامه على مواطن بإطلاق النار عليه، إثر خلاف بينهما..

وجاء في بيان الوزارة (أقدم ممدوح بن سعيد بن فرحان العنزي “سعودي الجنسية” على قتل جازي بن الهليم بن صياح العنزي “سعودي الجنسية” وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضحت الداخلية إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره