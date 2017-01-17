دشَّن عبدالكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في شركة أرامكو اليوم الثلاثاء أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بالمملكة في طريف.

وأوضح الغامدي أن تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح يمثل نقطة الانطلاق لمرحلةٍ جديدة في المملكة تقودها أرامكو بالتعاون مع شركائها.

ومن المقرر أن توفِّر توربينات الرياح، وهي من طراز 2.75-120، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية العائد لأرامكو السعودية في مدينة طريف شمال غرب المملكة على مدى أكثر من 20 عاماً.

وستصبح طاقة الرياح مصدراً رئيساً للكهرباء في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي سيسخِّر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد 9,500 ميغاواط في المملكة بحلول عام 2023.

ووقع اختيار أرامكو السعودية على مدينة طريف من بين أربعة مواقع محتملة نظراً لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها، وتوفُّر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 برميل في السنة.

الجدير بالذكر أنه منذ تشكيل فريق الطاقة المتجددة في أرامكو السعودية عام 2010، تسعى أرامكو السعودية جاهدة لدعم أهداف المملكة الرامية إلى دمج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.