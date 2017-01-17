إغلاق مستودع للمعجنات واللحوم والأجبان الفاسدة بالطائف

أغلقت أمانة محافظة الطائف مستودعاً لتخزين المواد الغذاية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تظهر عليها علامة التلف في حي شعبي بشارع عكلظ.

جاء ذلك، خلال جولة قامة بها الفرق الرقابية مع مندوب وزارة التجارة والاستثمار على المحلات التي تتعلق بصحة المستهلك.

وبين الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنه جرى ضبط كمية كبيرة من المعجنات واللحوم والمثلجات والجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه تم على الفور إغلاق المستودع غير مرخص والذي يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية وتسجيل كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل المراقبين والتي من أهمها وجود صرف صحي وسط المستودع انتشار البعوض والحشرات، لافتاً إلى أنه تم رصد ثلاجات متهالكة غير صالحة للتخزين وخلط المواد بطريقة غير صحية.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على مالك المستودع.