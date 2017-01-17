نقل البقعاوي بالإخلاء الطبي بعد إصابته بالحدِّ الجنوبي

وصل الرقيب بالجيش السعودي سعد محمد الحامد البقعاوي إلى الرياض بالإخلاء الطبي بعد إصابته بالحدِّ الجنوبي أثناء مشاركته في الدفاع عن وطنه ودينه بعد إصابته بشظيّة في الركبة.

جاء ذلك، ذلك أثناء مواجهة العدوفي سبيل الدفاع عن الوطن وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

ورفع الرقيب البقعاوي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اهتمامها بهم وتسهيل علاجهم وشكر سمو ولي العهد وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع عن متابعتهم لحالته الصحية ، وعبر عن فخره وإعتزازه وهو يرهن نفسه للمشاركة بالذود عن أرض الوطن ويعتبر اصابته أكبر فخر وشرف .

وقال :لا تقلقوا على الحدود فهي محمية بإذن الله ثم بوجود رجال أكفاء وضعوا أرواحهم بين أيديهم وأقسموا على حماية هذا البلد والذود عن كل شبر منه .