“بلدي الخرج” يُطالب بإجتماع عاجل لإنهاء هبوط حي الخزامى

طالب مجلس بلدي محافظة الخرج بتشكيل لجنة عاجلة تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة؛ لإنهاء الهبوط الأرضي بشارع عمرو بن العاص في حي الخزامى.

وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي؛ قد زاروا الموقع، وأفاد المختصون بإدارة المياه أن الهبوط الحاصل في حي الخزامى بشارع عمرو بن العاص كان نتيجة كسر في إحدى مواسير الصرف الصحي، والتي على أثرها سيتم تشكيل لجنة عمل للمعالجة بعد التأكد من أسباب الهبوط الفعلية ومعالجتها.

وشدد الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس البلدي بعد زيارات عديدة للموقع، على ضرورة تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، وهي: المحافظة، والمجلس البلدي، وبلدية الخرج، و إدارة المياه، وإدارة التعليم، والدفاع المدني؛ لبحث أسباب المشكلة والحلول قصيرة وطويلة المدى، وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة بأسرع وقتٍ ممكن لوضع حل نهائي لهذه المشكلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .