صحيفة الشرق – العدد 1872 – نسخة الرياض

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٨)

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