هي عبارة بليغة اقتبستها من حديث الإعلامي السعودي علي الظفيري الذي حل ضيفاً علينا في إذاعة مونت كارلو الدولية يوم أمس.

أن يتحول الإعلام الرسمي المحسوب على دولة ما إلى عدو لها، كما قال الظفيري هو أمر يحتاج إلى لحظات ولحظات من التفكير والتأمل، ومحاولة لسبر أغوار هذا اللغز ومعرفة الأسباب التي تقف خلف هذا التحول.

لكن السؤال الأهم والأشمل هنا هو كيف يصبح الإعلام الذي تستثمر فيه بعض الدول والحكومات رؤوس أموال خيالية لتلميع صورتها إلى أداة لضربها وهدم كل ما سعت لبنائه؟

الجواب بكل بساطة هو عندما يتخلى هذا الإعلام عن دوره الحقيقي في النقد البنَّاء ومتابعة الأداء ويتحول إلى آلة موسيقية أياً كانت، طبلاً أو بوقاً أو حتى مزمارًا يطرب دائرة لا تتجاوز المسؤول وحاشيته لما يحدث في بعض الدول العربية.

عندما يتراجع الإعلام عن مهمته الإنسانية في عكس آلام الناس وآمالهم كما يحدث في الدول النامية، فلا تسمع عبر قنواته نبض الشارع الذي يرزح تحت معاناة أزماته اليومية ولا يجد من يحمل معاناته تلك إلى مكاتب المسؤولين.

عندما ينجر هذا الإعلام إلى مستنقع الأزمات التي يقع على كاهله مسؤولية حلها، فنجده من يعزز الطائفية والقبلية بل وحتى التعصب الرياضي بين أطياف المجتمع ومكوناته.

بل عندما يصبح إعلاماً بلون واحد لا لون له لا طعم ولا رائحة، مهمته لا تتجاوز بث البيانات الرسمية والتصريحات الخشبية دون القدرة على قراءة رسائلها وفهم إشاراتها.

والأدهى من ذلك هو عندما يتعامل هذا الإعلام بسذاجة وسطحية مع كل مايستجد حوله من أحداث، إلى درجة تجعل من أعداء أي دولة أول المتصيدين لهفواته والمتلذذين باستخدامها في ضرب تلك الدولة وتشويه صورتها.

إعلام من هذا النوع يحتاج إلى «نفضة» حقيقية كما نقول بالعامية، فهو دون أي مبالغة أساس المشكلة ولن يكون يوماً جزءاً من الحل.