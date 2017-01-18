أظهرت دراسة جديدة أن الرضّع الذين يعانون من المغص قد يبكون لفترات أقل بعد تلقيهم علاجاً مخففاً من خلال الوخز بالإبر، لكن نتائج الدراسة محل خلاف إذ لم يقتنع الجميع بأن مثل تلك الطريقة مفيدة للرضع. ونقلت «رويترز» عبر موقعها الإلكتروني أن باحثين من السويد خلصوا إلى أن الرضّع الذين تلقوا علاجاً بالوخز بالإبر لمدة أسبوعين أصبحت فترات بكائهم أقصر وقلت احتمالات إصابتهم بالمغص مقارنة بالرضع الذين يتلقون الرعاية العادية. وقالت الدكتورة كايسا لاندجرين كبيرة الباحثين في هذه الدراسة بجامعة لوند لرويترز «ليس هناك علاج طبي آمن مؤثر لكن من الممكن تجربة مكمل غذائي يحتوي على بكتيريا لاكتوباسيلس روتري المفيدة للأمعاء».
علاج مغص الرضع بـ «الوخز بالإبر»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (١٦) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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