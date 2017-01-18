مواطن يتنازل عن معاشه الضماني بعد تحسن أوضاعه المعيشية
الهلال كبير.. وسنتعامل معه بعقلانية
السلطات التركية تقبض على سفاح إسطنبول ومعه عراقيٌّ…
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قروض قروض بس إن شالله تكون ميسّره ،،،، بِيت قد المراية ولا كل شهر هات كِرَايَهّ( إيجار ) .
خالد السيف
الانتحار نهاية كلّ ممثل كوميدي..!!
خالد الوحيمد
لماذا السعودي لا يحرص على النظافة؟
سامية البريدي
لا نحتاج إلى أوصياء
إيمان الحمود
الإعلام عدو الدولة
كاريكاتير
صحيفة الشرق - العدد 1872 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1872 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1872 - نسخة جدة
قروض قروض بس إن شالله تكون ميسّره ،،،، بِيت قد المراية ولا كل شهر هات كِرَايَهّ( إيجار ) .