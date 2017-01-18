ينتابني الشعور دوماً؛ لا أملَ في إصلاح المجتمع، طالما أن هناك فئات لا تحترم سلوكها الذاتي ولا تدرك عواقب الأمور. تلك فئة لا تصلح للعيش مع الحضارة. فكثير من المواطنين لا يراعي آداب الطريق سواء في الشارع أو في المتنزهات العامة. فرمي المناديل والقاذورات من السيارة أصبح عادة اجتماعية متأصلة لدى المواطن السعودي.

إنها حقاً معضلة حين ترى صاحب سيارة فارهة آخر موديل ماشياً على طريقٍ جديد يرمي قارورته الفارغة دون أدنى مبالاة ولا شعور في احترام من كان خلفه.

أذكر أنني سافرت إلى عُمان وتحديداً صلالة لم أُشاهد مواطنا عمانيا يرمي المناديل في الطريق، لقد راقبت هذا السلوك عن كثب وبدقة لكي أُقارن الفرق، بالرغم من أنه ليس لديهم قوانين ومخالفات كدول الخليج تجرم هذا الفعل! ولقد تساءلت كثيراً لماذا المواطن يتصرف هذا التصرف القاسي على نفسه وعلى مجتمعه الذي هو وطنه؟ إنها معادلة صعبة للغاية! يا ترى هل نُفعل قوانين وعقوبات لمثل هذه التصرفات لكي نرى بلدنا نظيفا.

قد يجيب بعض إنها عادة عربية مركبة في كل قطر عربي من محيطه إلى خليجه. يا للعجب بالفعل إنها عادة. ولكن لو أن كل فرد منا تنبه إلى سلوكه وراقب تصرفاته حتماً سوف يراعي أدب الشارع، ولا تجد أي مواطن أو مقيم يرمي كيس مهملاته على رصيف الشارع (أتمنى أن لا أرَى ذلك طيلة حياتي).

ليس بكافٍ مراقبة السلوك أو الأخلاق وإصلاحها للذاتك فقط، وإنما مراعاة لذلك العامل الذي يكدح ويكنس ويستر على عيوبك بثمنٍ بخس، لا تتعدى أجرته الشهرية أجرتك اليومية، وهو كل يوم يصبحُ على أخطائك ويلم ما تقترفه يداك!

إن لم تحترم جهد هذا المسكين احترم بلدك ومن فيه، وتذكر أن بلدك واجهة عربية وإسلامية، وأنك تمثل الأصالة العربية والنزاهة الدينية، ولا تنسى أن دينك يوصي بالنظافة واحترام آداب الطريق.

كيف نُكون حضارة يدونها التاريخ ونحن أبسط الأمور لا نقيم لها وزناً ولا عدلا. أين أصحاب الشهادات العلمية من ذلك، أين تلك المدارس من هذا الإثم الوضيع الذي إن صلح صلحت سائر الأمور. أم أن أسلوب التلقين دون فهم ولا استيعاب يربك العقل ويحط من قدر الإنسان ويهبط مستواه الأخلاقي، ربما هذا أحد الأسباب! ولكن إن أبعدنا ناظرينا قليلاً وحدقنا جيداً، ربما نجد السبب انشغال العقل بتفاصيل خارجة عن الحاجة النفسية، إذ ينسى المرء أهم واجبات الأخلاق.

كلمة أخيرة: ربما إذا حافظ الإنسان على نظافة لسانه وعقله؛ إذاً سيحافظ على أخلاق مجتمعه.