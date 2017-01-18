تنفذه القوات البحرية السعودية والسودانية.. ومشاركة جوية

تمرين «الفلك 2» يواصل فعالياته: اقتحام سفينة وتطهير جزيرة من الألغام

قوات مشاركة في التمرين البحري السعودي - السوداني

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الرياضواس

واصل التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 2» فعالياته في إطار تنفيذ التمارين المشتركة.
وتنفِّذ القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية التمرين الذي انطلق الخميس الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي.
وشملت الفعاليات تنفيذ عديدٍ من التدريبات المشتركة، منها اقتحام وحدات بحرية خاصة من الجانبين إحدى السفن وتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها الأسلحة والممنوعات.
وجرى، كذلك، تنفيذ عملية إنزال، عن طريق الزوارق السريعة، على إحدى الجزر، بمشاركة مجموعة من الغواصين.
وشارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

عملية إنزال

زوارق سريعة

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٣) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
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