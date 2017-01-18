المركز الاجتماعي .. صرحٌ يحمل دلالات حضارية وإنسانية

يُعدُّ مركز الملك سلمان الاجتماعي، في العاصمة، صرحاً عملاقاً ذا دلالاتٍ حضارية وإنسانية، وهو يتزين باسم خادم الحرمين الشريفين الذي حمل مشاعر الأب لجميع أهل الرياض حينما كان أميراً لها.

وأكدت مديرة القسم النسائي في المركز، الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان، الحرص على تقديم خدمات اجتماعية متميزة وعالية المستوى؛ استجابةً لمقتضيات التطور المتسارع في المجتمع السعودي وتلبيةً لحاجات الأفراد وأُسرِهم.

وذكرت الأميرة الجوهرة، وهي المشرف العام على مشاريع التوسعة والتطوير، أن عدد المستفيدات منذ تأسيس المركز في 1417هـ بلغ حوالي مليون مستفيدة.

وأوضحت «المركز استطاع تحقيق أهدافه السامية بفضلٍ من الله تعالى ثم بالدعم السخي والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله ـ رائد العمل الخيري في المملكة، حيث نقل برؤيته الثاقبةـ أيده الله ـ العمل الخيري التطوعي في المملكة من طابعه الفردي الاجتهادي إلى طابعه المؤسسي الممنهج»، منوِّهةً بالتوجيهات السديدة لرئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله العلي النعيم، ونائبه الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

ويشكّل المركز، ومقره في الرياض، بيئةً اجتماعيةً ومحيطاً إنسانياً يلبي تطلعات كثيرٍ من أفراد المجتمع في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويسعى إلى تشكيل بيئةٍ تعبر عن القيمة الفعلية للحياة الإنسانية فرداً وجماعة.

ويشغل هذا الصرح مساحةً إجمالية تبلغ 105000 متر مربع استُغِلَت بصورةٍ مثلى لإقامة منشآته بقسميه الرجالي والنسائي.

وبدأ استقبال الأعضاء في غرة شهر رجب من عام 1417هـ، فيما تم الافتتاح الرسمي في الـ 12 من شهر رمضان من العام نفسه، حيث رعى حفل الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حين كان أميراً لمنطقة الرياض.

ويسعى القسم النسائي في المركز إلى رفع المستوى الثقافي والتوعوي لدى العضوات والزائرات عبر برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية وعلمية.

وتشمل قائمة الأهداف تعزيز نجاح العمل الاجتماعي ورسالته، وتنشيط قدرات العقل والتفكير، وإبراز دور الفرد في المجتمع، فضلاً عن تعزيز التواصل الاجتماعي بين العضوات والزائرات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)