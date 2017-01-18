استقبل أعضاء مجلس إدارة المركز .. واستعرض مع شرودر علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا

خادم الحرمين يطّلع على خطط مركز الملك سلمان الاجتماعي

خادم الحرمين الشريفين يوقع لوحة عن مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي

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الرياضواس

اطَّلَع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس على مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي ورؤيته وخططه المستقبلية.
واستقبل خادم الحرمين، في مكتبه بقصر اليمامة، أعضاء مجلس إدارة المركز، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

خادم الحرمين يتسلم كتاباً عن مركز الملك سلمان الاجتماعي

خادم الحرمين يتسلم كتاباً عن مركز الملك سلمان الاجتماعي

واستمع الحضور إلى توجيهات الملك بشأن مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.
وفي ختام الاستقبال؛ تفضَّل الملك بالتوقيع على لوحةٍ تحكي مسيرة المركز، كما تسلَّم كتاباً عنه.

الملك سلمان لدى استقباله أمس مستشار ألمانيا السابق

الملك سلمان لدى استقباله أمس مستشار ألمانيا السابق

في سياقٍ آخر؛ استقبل الملك، في مكتبه بقصر اليمامة أمس، مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط، جيرهارد شرودر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين. وحضره الوزيران العيبان والطريفي، والسفير الألماني لدى المملكة، ديتر هالر.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
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