«المجاهدين» في جازان تحبط تهريب 8 آلاف طلقة وتقبض على 270 متسللاً

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تهريب كميةٍ من الذخيرة الحية، وقبضت على عددٍ من المتسللين.

وأوضح المتحدث باسم الفرع، خالد عبد الله بن قزيز، أن دوريات القطاع الجبلي في محافظة الداير بني مالك رصدت أثناء حملتها الأمنية مركبة في جبال الحشر، «وبالاشتباه بها؛ تم استيقافها. وعند تفتيشها عُثِرَ بداخلها على كميةٍ من الذخيرة الحية».

وأفاد المتحدث بـ «التحفظ على قائد المركبة والكميات المضبوطة التي بلغت 8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري».

في الوقت نفسه؛ أكد ابن قزيز أن الحملة الأمنية التي نفذتها دوريات المجاهدين في الداير أسفرت، خلال الـ 72 ساعة الماضية، عن القبض على 270 من المتسللين من جنسيات مختلفة.

بدوره؛ أشار مدير عام فرع إدارة المجاهدين في المنطقة، عبد الرحمن المويشير، إلى استمرار الحملات في تكثيف الرقابة للتصدي لكل من تسوِّل له نفسه العبث بالأمن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)