«صحة الشرقية»: إطلاق برنامج «الإحالة الإلكترونية المطوّر»

بدأت «الصحة» في الشرقية الأحد الماضي العمل بإطلاق استخدام برنامج «الإحالة الإلكترونية» الذي تم تطويره ليواكب التحول الإلكتروني الذي تنتهجه الوزارة في معاملاتها.

وحرصت الصحة في الشرقية على بناء وتطوير نظام إلكتروني للإحالة يضمن توفير الخدمة الطبية للمريض بيسر وجودة عالية في وقت قياسي؛ حيث إن توفير خدمات الإحالة للمرضى بين المستويات العلاجية المختلفة في المنشآت الصحية بالمملكة بأعلى مستوى ممكن وصولاً لرضا المريض تحت شعار «صحة المريض أولاً».

وبدأت في إدخال طلبات الإحالة الإلكترونية بالنظام الجديد، فيما أبقت على النظام القديم لمتابعة طلبات الإحالات السابقة التي لا تزال تحت الإجراء، فيما سيتم اختيار المستشفيات عن طريق البرنامج الجديد آلياً بناءً على توفر التخصص المطلوب ما عدا حالات «إنقاذ حياة مريض «فسيكون الاختيار يدوياً حتى يتم الانتهاء من تحديد موقع أقرب مستشفى يتم توجيه المريض إليه.

وأكدت «صحة الشرقية»في بيان لها أن التحول إلى إدارة إلكترونية شاملة ومتكاملة من إنجازات إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي في صحة الشرقية خلال العام الماضي، وذلك تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة لدعم مسيرة التحول الإلكتروني؛ حيث تم تدشين الموقع الإلكتروني من خلال 7 برامج إلكترونية تتمثل في برنامج الإحالة الإلكترونية، ودليل أهلية العلاج الإلكتروني، وبرنامج التعاميم الإلكترونية، وبرنامج الدعم الفني الإلكتروني، وبرنامج القطاع الخاص الإلكتروني، وبرنامج الأرشفة الإلكتروني، وبرنامج الإخلاء الجوي الإلكتروني، في حين تم تدريب جميع مديري أقسام التنسيق الطبي وموظفي التنسيق الطبي في جميع المستشفيات الحكومية المرجعية والطرفية والتخصصية على كيفية التعامل مع برنامج إحالتي الإلكتروني في نقل جميع أنواع الإحالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)