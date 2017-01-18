إغلاق مستودع للمعجنات واللحوم والأجبان الفاسدة في الطائف

أغلقت أمانة محافظة الطائف مستودعاً لتخزين المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تظهر عليها علامة التلف في حي شعبي بشارع عكاظ، جاء ذلك خلال جولة قامت بها الفرق الرقابية مع مندوب وزارة التجارة والاستثمار على المحلات التي تتعلق بصحة المستهلك.

وبين الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أنه جرى ضبط كمية كبيرة من المعجنات واللحوم والمثلجات والأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أنه تم على الفور إغلاق المستودع غير المرخص الذي يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وتسجيل كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل المراقبين، ومن أهمها وجود صرف صحي وسط المستودع وانتشار البعوض والحشرات، لافتاً إلى أنه تم رصد ثلاجات متهالكة غير صالحة للتخزين، وخلط المواد بطريقة غير صحية، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على مالك المستودع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)