ترشيح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لجائزة «الفوزان لعمارة المساجد»

ترشح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، من بين 122 مسجداً خليجياً تتنافس في فعاليات النسخة الثانية من الجائزة.

وأفادت لجنة التحكيم في الجائزة أنها رشحت المساجد الـ 13 من قائمة كانت تضم 44 مسجداً، تم اختيارها أثناء التصفيات التمهيدية من القائمة الكلية التي كانت تضم 122 مسجداً، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار ثلاثة مساجد فقط، في التصفيات النهائية، للفوز بالجائزة البالغ قيمتها مليوني ريال.

وأوضح الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي الأمين العام للجائزة أن «عملية التحكيم وفرز المساجد في التصفيات التمهيدية والنهائية تتم وفق شروط محددة، ومعايير فنية دقيقة، تحقق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد»، مبينا أن «هذه الشروط والمعايير تعزز المساواة في الفرص بين المساجد المشاركة كافة».

وأضاف: من أهم المعايير والشروط الفنية، أن «يكون المسجد قائماً، ويتم استخدامه بالفعل، وأن يكون واقعا ضمن المنطقة المستهدفة، التي تحدد في كل دورة، على أن تراعى خصوصيات كل مشروع وكذلك الظروف الخاصة بالمنطقة، والتركيز على علاقة المسجد بالنسيج الحضري العمراني والاجتماعي المحيط به، وتوضيح الحلول المبتكرة لأوضاع المنطقة المناخية، ومرونة التصميم معماريا وملاءمته مع البيئة، وإبراز جمالياته، وبروز المسجد كعنصر معماري مميز وكعلامة مكانية، وتطبيقه لمفاهيم الاستدامة، مثل المحافظة على الطاقة، واستخدام الإضاءة الطبيعية، ومراعاة الحلول المثلى للصوتيات، وكذلك الاستخدام الأمثل للمياه، وتناسب حجم المسجد مع عدد المصلين والخدمات المرافقة له، إلى جانب القيمة المعمارية التي أضافها المسجد للحي أو المنطقة»، مبينا أن «المساجد الـ 13 التي تم اختيارها، مقسمة إلى مساجد مركزية، ومساجد جمعة، ومساجد محلية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)