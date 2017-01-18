الأمير خالد الفيصل يدشن ورشة عمل تحديث استراتيجية مكة المكرمة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن إمارة المنطقة تحضّر لمشروع تنموي خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد في كلمة له خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية منطقة مكة المكرمة في فندق هيلتون جدة اليوم، بحضور مسؤولي الإدارات الحكومية بالمنطقة، أهمية تحقيق مطالب واحتياجات الأهالي بالمنطقة وإنجاز المشاريع التنموية وعدم تأخيرها، وقال سموه: «نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات، ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة، ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا».

من جهته، استعرض مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، الرؤية التنموية للمنطقة ومواءمتها لرؤية المملكة 2030، التي تشمل نماذج للتنمية الإقليمية المقترحة للمنطقة، وأهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى التقليل من فجوات التنمية بين مراكز النمو الحضرية والقرى، والأخذ في الاعتبار إمكانات التنمية المتاحة، إضافة إلى العمل على تحقيق تنمية من خلال مراكز نمو مختارة عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص.

وناقشت ورشة العمل أهداف التخطيط الإقليمي الرامية لتحقيق تنمية متوزاية ومستدامة وتوظيف المشاريع القادرة على إيجاد فرص العمل، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار توزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.

واقترحت الورشة وضع خطة وإطار عمل استراتيجي وخارطة طريق، ورؤية قابلة للتنفيذ، وحشد واستغلال أمثل الطاقات لتنفيذها واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الهدف، موصية في جلساتها الأولى بتحقيق مواءمة فاعلة، وإيجاد مشاريع تعنى بجانب الادخار، وتعزيز ودعم مشاريع التطوّع وتحديد مؤشرات الأداء، إضافة إلى مراجعة تفاصيل أهداف الرؤية التنموية وتعزيز المشاريع القائمة، وإحاطة الكوادر العاملة بنتائج المواءمة وانعكاساتها.

وتهدف الاستراتيجية إلى رصد الوضع الراهن لمشاريع استراتيجية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى الأنظمة والعمليات القائمة، وتطوير الخطة التنفيذية المفصلة لخارطة العمل المعتمدة من قبل صُنّاع القرار بالتعاون مع القطاعات المعنية، وتطوير أنظمة التحكم والرصد وخطط التواصل، ما يضمن تحقيق أهداف الرؤية التنموية المطوَّرة وتنفيذ برامجها الاستراتيجية بكفاءة.

وشرحت الورشة خطط تطوير الاستراتيجية بعدة مراحل، تتمثل في عقد ورشة عمل لإشراك القطاعات في تحديث استراتيجية المنطقة ومواءمتها مع رؤية 2030، بجانب رصد الوضع الراهن لبرامج ومشاريع الاستراتيجية وتطوير الخطة التنفيذية، وأنظمة التحكم والرصد وخطط التواصل.

من جهة ثانية يزور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء محافظة جدة، ويرأس سموه بمقر المحافظة اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة للاطلاع على أهم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتأخرة وسبل تسريع العمل فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات سموه السنوية لكل محافظات المنطقة، حيث نفذ سموه عدة زيارات شملت محافظات بحرة والجموم والكامل وخليص.

وأكد الدوسري أن نجاح هذه الزيارات السنوية بدا واضحا العام تلو الآخر، حيث أصبحت متابعة سموه للمشاريع واطلاعه ودعمه لتحريك المتعثر منها، محركا أساسيا للتنمية في مختلف محافظات المنطقة، وأكد الدوسري أن آخر زيارة للمحافظات كانت إيجابية، وأكدت لسمو أمير المنطقة مدى التطور في تنمية المكان وبناء الإنسان خلال السنوات السبع الماضية التي زار فيها سموه هذه المحافظات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)