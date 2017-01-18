العيادات السعودية في «الزعتري» تصرف وصفات لـ 2085 سورياً خلال أسبوع

صرفت العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وصفاتٍ طبية لـ 2085 حالة مرضية خلال أسبوعٍ مضى.

وشمِلَت الوصفات عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويقع المخيم في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن، فيما تتبع العيادات التخصصية الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.

وأكد المدير الطبي للعيادات، الدكتور حامد المفعلاني، تركيزها على تطوير الرعاية الصحية المقدَّمة للاجئ السوري.

وأشار إلى مراعاة تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية من خلال التنسيق بين الصيدلية وعيادات الاختصاص، مبيِّناً أن «المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء تتوفر ولله الحمد في الصيدلية».

في ذات السياق؛ لفت المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، إلى سعيها عبر برامجها الطبية المتنوعة إلى تحقيق النجاح والتميز بصفة مستمرة من خلال تقديم خدمات طبية رائدة خصوصاً للأطفال وكبار السن الذين تغيرت ظروفهم المعيشية في بيئة اللجوء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)