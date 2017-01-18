تدشين مشروع التحقق الرقمي في ثانوية المقريزي بجدة

دشن مساعد مدير تعليم الصفا صالح الحارثي يوم أمس الثلاثاء مشروع «التحقق الرقمي» في مدرسة «المقريزي» الثانوية بجدة، والمتمثل في تصوير المتقدم للاختبار «منتظمين ومنتسبين»، وتثبيت صورته مطبوعة في «كارت» الإجابة مع بياناته المدرسية. والمشروع هو نقلة نوعية وتقنية جديدة غير مسبوقة في إطار مشروعها «الملاحظ الرقمي» الرائد على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

كما قامت لجنة مكلّفة من إدارة تعليم جدة بزيارة المدرسة لمتابعة وتقييم مشروعها الرقمي المتطور في مراحل تطبيقه في مرحلته الثانية لهذا العام.

والتقى الفريق المكون من عبدالرحيم السالمي رئيس وحدة الابتعاث والإيفاد، وأحمد الشهري من التخطيط التربوي بتعليم جدة، وسلطان السحيمي مدير التعليم الأهلي، وأمين الوزان رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بتعليم الصفا، بقائد المدرسة خالد البلادي واستمع للتفصيلات الجديدة للمشروع والنقلات النوعية التي ينفذها في مرحلته الثانية. كما استمع لشرح كامل عن الفكرة المستحدثة في إطار مشروعها الأكبر «الملاحظ الرقمي» وإن كانت جديدة وغير مسبوقة في نوعها.

كما قام الفريق بجولة على اللجان التي ينفذ فيها المشروع الرقمي، وعددها أربع لجان من مختلف الصفوف الثانوية، وكل لجنة مزودة بكاميرات حديثة التخصص في هذا المجال تنقل الصوت والصورة لغرفة كنترول مزودة بالشاشات العريضة المخصص لها فريق مزوّد بالمعلومات الكافية لسير اختبارات مطمئنة ومريحة للطالب المستهدف.

وأشاد الفريق الزائر بفكرة المشروع وإضافاته المبتكرة في مرحلته الثانية التي وصفها بالمفاجأة في فكرتها ونوعيتها المبتكرة على المستويين التقني والتحقق الرقمي. كما عبر الفريق الزائر عن رغبته في دعم مثل هذه الأفكار الخلاقة ونيته في التوصية بالدعم الكامل لها لتكون مثالا واضحا للمشاريع الطموحة المستهدفة للنهوض بالتعليم والاستفادة من تقنية العصر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)