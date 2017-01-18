«مؤسسة الأمير محمد بن فهد» توقّع مذكرة تفاهم مع «كفيف»

وقّع المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أحمد الحواس، ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين «كفيف» الدكتور ناصر الموسى، أمس، مذكرة تفاهم بين المؤسسة والجمعية، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.

وأوضح الحواس، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال عدد من البرامج والأنشطة وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة في توفير احتياجات المكفوفين من الأجهزة الطبية ونحوها، إضافة إلى تدريب وتأهيل المكفوفين والمساهمة في رعاية الموهوبين منهم.

من جانبه شكر الدكتور الموسى، مؤسسة الأمير محمد بن فهد على تعاونها مع الجمعية في مساعدة ودعم المحتاجين من المكفوفين، عادّا المؤسسة من المؤسسات الخيرية الرائدة في المملكة التي تقدم خدماتها للمحتاجين

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)