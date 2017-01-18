بدأت شرطة محافظة عفيف، أمس، تحقيقاً موسّعاً في واقعة غريبة أبلغ عنها أستاذ جامعي عربي في كلية التربية التابعة لجامعة شقراء. وطبقاً لمصدر مطّلع؛ فإن الأستاذ الجامعي أبلغ الشرطة أمس عن دخول ثلاثة ملثمين مكتبه في الكلية، حاملاً أحدهم ساطوراً، ووجّهوا له تهديداً بالإيذاء في حال رسوب الطلاب في مادته.

ومن جهته قال عميد الكلية الدكتور طلال الشريف لـ “الشرق” إن إدارته خاطبت الجهات الأمنية التي حقّقت مع 5 مشتبه بهم من الطلاب، موضحاً أن “واقعة التهديد حدثت أثناء عمل الأستاذ الجامعي في رصد درجات الطلاب في وقت خارج الدوام الرسمي”. وأضاف أن فريق التحقيق ما زال يعمل على القضية، منبّهاً إلى أن إدارة الكلية تنتظر نتائج التحقيق لدى الجهة الأمنية.

وأضاف «هناك عقوبة تأديبية على من تُثبت التحقيقات ضلوعه في الواقعة المرفوضة، ويتمّ ذلك بعد تحويلهم الى لجنة التأديب في الجامعة لتحديد العقوبة المناسبة، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، ترتيباً على انتهاكهم الحرم الجامعي وتهديدهم أحد أعضائه».

ومن جهته قال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان لـ «الشرق» إن شرطة عفيف تُحقق في الواقعة بناءً على إفادة المُدّعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)