«معنّف تبوك» يلحق بـ «معنفة مكة» في تويتر

الدمام ـ الشرق

أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، نشر أرقام الاتصال للإبلاغ عن العنف، عبر حسابها في “تويتر”. وأشعل المغرّدون وسماً حمل عنوان “#تعنيف_طفل_في_تبوك”، لمتابعة قضية طفلٍ معنّف في حي الخالدية، حاملين على المتسبّب في العنف. وصرّح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل ملفّ الحالة تحت «المباشرة من قبل وحدة الحماية»، في الوزارة، وأكّد، في تغريدة لاحقة « القبض على المعنف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وسيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة حماية الطفل»، قبل أن يعيد يغرّد بأرقام الوزارة الخاصة بالبلاغات «رقم الاتصال 19911 لبلاغات العنف 1919 للتبليغ إلكترونيا: https://rasd.ma3an.gov.sa/ «. و “معنَّف تبوك” هي الحالة الثانية التي تتنشر إليكترونياً خلال أسبوع، بعد حالة مكة المكرمة التي انتشرت تحت وسم “#ام_تريد_بنتها_بحضنها” الذي تناول قصة طفلة معنّفة انفصال والديها. وصرّح أبا الخيل، وقتها، بقوله “تم الوصول إلى الطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي”. وفي تغريدة سابقة قال “سيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء”.

بلّغ عن العنف

1919

https://rasd.ma3an.gov.sa

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)