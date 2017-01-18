خطة محكمة توقع الإرهابي الفرج دون مقاومة .. واكتشاف ارتباطه بقائمة الـ 23

أعلن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، القبض على الإرهابي حسين الفرج صباح أمس الثلاثاء، في عمليةٍ أمنيةٍ محكمةٍ لم تتح للمطلوب فرصةً للمقاومة.

وكان في حوزة حسين محمد علي الفرج (سعودي) سلاحٌ رشاش بكامل ذخيرته وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي. وأوضح المتحدث الأمني، في تصريحاتٍ مساء الثلاثاء، أن الإرهابي الفرج لم يكن ضمن قائمة المطلوبين لكن الجهات الأمنية اكتشفت ارتباطه ببعض الأفراد المدرجين على قائمة الـ 23 مطلوباً.

وأشار التركي، حسبما أفاد الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على موقع “تويتر”، إلى دور المواطنين الكبير فيما يحققه رجال الأمن من عمليات قبضٍ على الإرهابيين. كانت وزارة لية أعلنت، أمس، القبض على الفرج في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية في القطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام. وأوضح المتحدث الأمني في بيانٍ للوزارة “تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب/ ‏حسين محمد علي الفرج سعودي الجنسية، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم». ودعت الوزارة كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وأهابت، في الوقت نفسه، بكل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ على الهاتف (990) علماً أنه يسري في حق المبلِّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٢) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠١-٢٠١٧)