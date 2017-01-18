ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة

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الرياضواس

تشهد درجات الحرارة اليوم إرتفاعاً خلال النهار على مناطق المملكة ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ومنطقة القصيم والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ويتوقع تكون الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

وكذلك يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

الرياض  |  واس

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