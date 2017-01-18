“مشتبَه فيهما” يمطران عشريني بالرصاص في العوامية

أصيب مواطن عشريني بعدة طلقات نارية، من قبل شخصين يشتبه بأنهما من المطلوبين أمنياً، وذلك أثناء توجهه إلى بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 18 / 4 / 1438هـ تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي ‏عن إسعاف مواطن عشريني يسكن بلدة القديح مصاباً بعدة طلقات نارية بالساق والقدم.

وأشار المجني عليه أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين.