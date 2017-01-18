حملات مكثفة ضد المتسولين في حائل

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بحائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة حملات مكثفة خلال هذه الفترة ضد ظاهرة التسول، حيث أسفرت الحملة علی عددٍ من المتسولين من جنسيات مختلفة وبأماكن متعددة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد لـ«الشرق»؛ أن الحملة تأتي للحد من هذه الظاهرة التي لا تليق في مجتمع المنطقة، والرفع بتقارير مفصلة للجهات المختصة حيالها، منوها بالوقت نقسه بمتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما يعزز جوانب الرعاية والخدمة الاجتماعية في المنطقة.

وتابع قائلا: أن المقبوض عليهم سيتم إحالتهم فوراً للجهات المختصة وكذلك دراسة حالاتهم عن كثب، موضحاً أن اللجنة شاركت بعددٍ من المراقبين الإجتماعيين مع الجهات الذين سيسهمون في حملات وعمليات القبض، إضافة إلى دعم للجنة بعدد من الطاقات لمساعدتها على أداء دورها على الوجه المطلوب.

وأضاف “العياد” بأن لجنة مكافحة التسول بفرع الوزارة بحائل سوف تكثف هذه الجولات مستقبلاً وبشكل مستمر حتى يتم الحد من هذه الظاهره السيئة و القضاء عليها، متطلعاً من المواطنين والمقيمين بعدم التعاطف والتعاون مع هذه الفئة، حيث أن هناك مؤسسات حكومية وجمعيات خيريه تساعد المستحقين نظاماً في هذا الأمر، مثمناً دور الجهات ذات العلاقة مع فرع الوزارة بالمنطقة في كل ما يخدم خطط الفرع الاجتماعية ومنها مكافحة ظاهرة التسول والحد من اثارها السلبية علی المجتمع.