ألحقت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة 670 شاباً وفتاة من أبناء الأسر المستفيدة بسوق العمل من خلال شراكات مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك خلال العام المنصرم بعد إلحاقهم ببرامج تدريبية ساهمت في تأهيلهم لسوق العمل ضمن مشروع “ليستغنوا”.

وأوضح مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف الأستاذ صادق بن عبدالكريم النور بأن برنامج التدريب والتأهيل يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية للانتقال بالأسر المستفيدة المسجلة لديها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، مشيراً إلى أن الجمعية مازالت تواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي لأبناء الأسر الفقيرة ضمن مشاريعها.

وأضاف النور بأن الجمعية تنفذ برنامج تدريب وتأهيل متكامل لتهيئة أبناء الأسر المحتاجة المستفيدة وتهيئتهم للعمل الوظيفي بتمكينهم من مهارات العمل المطلوبة، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لهم بالشراكة مع الشركات والمؤسسات التجارية، مؤكداً بأن المتدربين والمتدربات يحصلون في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة.

يذكر بأن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.